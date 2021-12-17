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Новости 18:55

Песков: На Западе хотят для России президента, который разрешит гей-парады

фото ЗакС политика Песков: На Западе хотят для России президента, который разрешит гей-парады

Президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков, отвечая на вопросы о высшей власти в стране в контексте взаимоотношений с евроатлантическими странами, пришел к оригинальному умозаключению. По данным чиновника, иностранцы не только фантазируют о будущем президенте России, приемлемом для них, но еще и наделяют его определенными пристрастиями. Из слов Пескова следует, что конструируется собирательный образ человека, принципиально не похожего на действующего главу государства Владимира Путина.

"Многие на Западе хотят, чтобы в России был другой президент, который не будет говорить про красные линии, который закрывает глаза на работу оплаиваемых из-за рубежа СМИ. Чтобы в России был президент, который разрешит гей-парады, и так далее, и тому подобное... который будет разбазаривать российскую территорию", - произнес он в интервью каналу RTVi.

Впрочем, разговоры о будущем президенте, отметил пресс-секретарь российского лидера, неактуальны, и в самом Кремле о так называемом транзите власти не дискутируют вовсе.

"У Путина когда-то будут предпочтения в отношении преемника, и наверняка он его порекомендует", - сказал Песков, напомнив, что со ставшим возможным благодаря измененной Конституции выдвижением на следующий срок его начальник не определился.


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