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Новости 19:15

Главу банка БКФ Миримскую арестовали на два месяца по делу о взятке

фото ЗакС политика Главу банка БКФ Миримскую арестовали на два месяца по делу о взятке

Суд в Москве постановил отправить до 15 февраля в СИЗО предпринимательницу Ольгу Миримскую, которую обвиняют в даче особо крупной взятки следователю в 2017 году, передает "Интерфакс". Адвокат главы банка БКФ Александр Чернов сообщил, что его подзащитная вины не признает, считая свое преследование заказным. Мера пресечения будет обжаловаться.

Отметим, что инкриминируемая взятка (3,25 млн рублей), по версии следствия, имела место в рамках другого дела: Миримская четыре года назад превратила семейный спор с бывшим супругом из-за ребенка в юридическую тяжбу и якобы попыталась подкупить следователя.

В середине 2010-х годов предпринимательница входила в топ-30 самых богатых россиянок по версии Forbes.


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