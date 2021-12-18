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Новости 15:40

На фоне ареста учредителя "оппозиционного" магазина в Минске открыли "пролукашенковский" шоу-рум

фото ЗакС политика На фоне ареста учредителя "оппозиционного" магазина в Минске открыли "пролукашенковский" шоу-рум

В одном из торговых центров Минска появился магазин, реализующий продажу одежды и иной продукции в поддержку действующего главы Белоруссии Александра Лукашенко. Фотографиями с места событий поделилась президентская пресс-служба в своём Telegram-канале "Пул первого".

В магазине продаются футболки и худи с наиболее известными цитатами Лукашенко: "Любимую не отдают", "Факты на стол", "Президентами не становятся, президентами рождаются". 

В числе первых покупателей вещей оказались видные белорусские чиновники, и в целом событие собрало толпу. Добавим, что, когда в стране в прошлом году начались массовые митинги против Лукашенко, власти организовывали свои, на которые массово свозили бюджетников с ближайших к Минску городов.

Отметим также, днём ранее в третий раз подряд был отправлен под административный арест создатель магазина с независимым белорусским мерчем Symbal.by Павел Белоус, напоминает SOTA.

Фото: "Пул первого" / Telegram


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