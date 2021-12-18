РКН принудил Znak.com и "Дождь"* удалить расследования "Проекта"* о Путине, Кадырове и других чиновниках

Znak.com и "Дождь"* получили от Роскомнадзора письма с требованием удалить со своих сайтов новости, в которых упоминаются расследования признанного "нежелательной организацией" издания "Проект"**. Послания интернет-регулятора апеллируют к Минюсту и Генпрокуратуре.

В РКН настаивают, что заметки должны быть удалены согласно требованию Генеральной прокуратуры как "информационные материалы, издаваемые и распространяемые иностранной неправительственной организацией Project Media, Inc.".

Оба издания вынуждены были удалить новости о расследованиях "Проекта" о предполагаемой знакомой Владимира Путина Светлане Кривоногих, о Юрии Ковальчуке, ведущей "России 24" Наиле Аскер-заде, Аркадии Ротенберге, главе Чечени Рамзане Кадырове, экс-премьере Дмитрии Медведеве и других известных российских политиках.

"По закону, чтобы избежать ограничения доступа к страницам сайта Znak.com, мы вынуждены удалить эти публикации и уведомить об этом Роскомнадзор, что уже произошло", - отчитались в редакции Znak.com.

*"Дождь" внесён Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов

*Генпрокуратура признала Project Media, Inc. нежелательной организацией на территории РФ