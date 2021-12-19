Проректором ВШЭ по безопасности стал высокопоставленный сотрудник ФСБ

Проректором Высшей школы экономики по безопасности стал Сергей Рожков, который ранее занимал высокие посты в ФСБ, следует из информации на сайте ВШЭ. Сведения подтвердил источник в разговоре с Znak.com.

Фамилию Рожкова внесли в состав ректората ВШЭ. Его биографию на сайте вуза пока не опубликовали. "Собеседник" пишет, что Рожков будет заниматься организацией работы военной кафедры, безопасностью мероприятий вуза, пожарной безопасностью, вопросами охраны, информационной и антитеррористической безопасностью.

Рожков в 2016–2021 году был главой управления ФСБ по Белгородской области. До этого он был замглавой управления ФСБ по Татарстану.

Ранее из ВШЭ уволили несколько преподавателей, которые критически высказывались о политике государства в области прав человека. В конце ноября вуз расторг контракты с Геннадием Есаковым и Сергеем Пашиным.