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Новости 15:08

Проректором ВШЭ по безопасности стал высокопоставленный сотрудник ФСБ

фото ЗакС политика Проректором ВШЭ по безопасности стал высокопоставленный сотрудник ФСБ

Проректором Высшей школы экономики по безопасности стал Сергей Рожков, который ранее занимал высокие посты в ФСБ, следует из информации на сайте ВШЭ. Сведения подтвердил источник в разговоре с Znak.com.

Фамилию Рожкова внесли в состав ректората ВШЭ. Его биографию на сайте вуза пока не опубликовали. "Собеседник" пишет, что Рожков будет заниматься организацией работы военной кафедры, безопасностью мероприятий вуза, пожарной безопасностью, вопросами охраны, информационной и антитеррористической безопасностью.

Рожков в 2016–2021 году был главой управления ФСБ по Белгородской области. До этого он был замглавой управления ФСБ по Татарстану.

Ранее из ВШЭ уволили несколько преподавателей, которые критически высказывались о политике государства в области прав человека. В конце ноября вуз расторг контракты с Геннадием Есаковым и Сергеем Пашиным.


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