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Новости 12:22

Экс-сотрудники "Команды 29" объединились в новый проект — "Первый отдел"

фото ЗакС политика Экс-сотрудники "Команды 29" объединились в новый проект — "Первый отдел"

Бывшие сотрудники юридического объединения "Команда 29" адвокаты Иван Павлов*, Евгений Смирнов, Валерия Ветошкина** и Антон Голубев организовали новый правозащитный проект — "Первый отдел", информирует "Дождь"***.

Все они будут трудиться из-за рубежа, куда они вынуждены были эмигрировать ввиду или опасаясь уголовного преследования со стороны российских властей. Правозащитники будут оказывать юридическую помощь всем желающим.

В России тоже будет свой штат сотрудников, однако их имена не всегда будут преданы огласке, так как их тоже "могут коснуться репрессии", как это произошло с "Командой 29", уточнила пресс-секретарь "Первого отдела" Елизавета Александрова-Зорина.

"С "Первым отделом" сотрудничают множество адвокатов и правозащитников, большинство из которых публично не сообщают об этом из-за возможных угроз безопасности в России. Работа адвоката в уголовном деле на 90% состоит из кабинетной работы - изучать материалы дела, искать доказательства, готовить документы, разрабатывать стратегию. Благодаря этим адвокатам, которые являются нашими глазами и руками на следственных действиях и в суде, мы можем принимать полноценное участие в уголовных делах", — рассказал о задачах объединения Евгений Смирнов.

"Команда 29" объявила о самоликвидации летом текущего года после того, как Роскомнадзор заблокировал сайт организации. Перед этим Генпрокуратура сочла объединение аффилированным с зарегистрированной в Чехии Společnost Svobody Informace, которая включена в РФ в реестр "нежелательных организаций". 

*Иван Павлов внесён Минюстом РФ в перечень СМИ-иноагентов

**Валерия Ветошкина внесена Минюстом РФ в перечень СМИ-иноагентов

***"Дождь" внесён Минюстом РФ в перечень СМИ-иноагентов


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