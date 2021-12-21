ФСИН требует отправить в СИЗО редакторов DOXA, опоздавших домой на 18 минут из-за свадеб

Представители ФСИН настаивают на заключении под стражу фигурантов дела DOXA Аллу Гутникову и Владимира Метёлкина, которые опоздали домой на 18 минут из-за регистрации брака со своими возлюбленными.

В рамках разбирательства на молодых людей наложен запрет определённых действий, в рамках которых им, в частности, разрешается выходить из дома только с 08:00 до 10:00.

Редакторов DOXA обвиняют в вовлечении несовершеннолетних в протестные акции 2021 года, о которых они рассказывали в интернете (ч. 2 ст. 151.2 УК РФ). Речь идёт о видеообращении журнала, в котором они говорили о зимних митингах в поддержку Алексея Навального. Сторона защиты настаивает, что в материалах DOXA не было прямых призывов к участию подростков в протестах.