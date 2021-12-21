Левые силы почтили память Сталина на Красной площади

На Красной площади в центре Москвы представители левых движений почтили память одного из главных своих кумиров, советского авторитарного правителя Иосифа Сталина, по случаю 142-летия со дня его рождения. В отчете пресс-службы "Левого фронта" говорится о том, что собравшимся никто не помешал, несмотря на обилие полицейских.

Как и в предыдущие годы, почитатели Сталина, пришедшие к могиле именинника у Кремлевской стены с цветами и портретами, ставили в пример нынешней власти его социально-экономическую политику. Характерно, что этот тезис сочетался у участников с призивом не допустить установления диктатуры в России. На праздновании дня рождения советского вождя были замечены депутаты Госдумы от КПРФ Денис Парфенов, Валерий Рашкин и Юрий Афонин.

Отметим, что коммунистам регулярно позволяют проводить в столице политические мероприятия с флагами и публичными выступлениями, несмотря на формально действующий противоэпидемический запрет на массовые мероприятия.

фото: leftfront.org