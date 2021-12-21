Верховный суд РФ оставил в силе приговор фигурантам дела "Сети"* Филинкову и Бояршинову

Верховный суд РФ отказался удовлетворять кассационную жалобу защиты, оставив в силе приговор фигурантам дела "Сети"* Юлию Бояршинову и Виктору Филинкову, информирует SOTA.

Пользуясь возможностью, пребывающие в разных колониях друзья пообщались друг с другом по видеосвязи, рассказав, как проводят досуг.

Филинков пожаловался Бояршинову, что его опять поместили в ШИЗО, а последний сообщил, что ходит в ПТУ и шьёт рукавицы и авоськи для магазинов.

- Как круто! Тоже хочу рукавички, — ответил Филинков.

- Еще мы авоськи шьём для супермаркетов. Маленькие такие, со шнурочками. Ecology, — продолжил Бояршинов.

- А я сейчас в ЕПКТ (едином помещении камерного типа), потому что мне в китель зашили лезвие. [...] Юлик, у меня сейчас вообще беда. Один час личного времени. Прогулка есть. На прогулке тоже час смотришь в стену, — заключил Филинков.

Напомним, 2-й Западный окружной военный суд в июне 2020 года признал петербургских фигурантов дела — Юлия Бояршинова и Виктора Филинкова — виновными в участии в "террористическом сообществе "Сеть"* (ч. 2 ст. 205.4 УК), которое якобы планировало вооруженные атаки на органы власти и полицейских. Бояршинову также вменили незаконный оборот оружия (ч. 1 ст. 222 УК). Бояршинов приговорен к 5,5 годам колонии, Филинков — к 7 годам. В конце апреля 2021 года апелляционный суд сократил срок Бояршинову до 5 лет 3 месяцев. Еще один петербургский фигурант, Игорь Шишкин, был осужден на 3,5 года колонии.

*"Сеть" признана террористической организацией и запрещена на территории России