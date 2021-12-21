ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 12:59

Вопреки позиции Путина ректора Шанинки Зуева оставили в СИЗО

фото ЗакС политика Вопреки позиции Путина ректора Шанинки Зуева оставили в СИЗО

Мосгорсуд постановил сохранить для 67-летнего ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки) Сергея Зуева, обвиняемого в экономических преступлениях, меру пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщило издание Sota. Таким образом, Зуев пробудет в СИЗО как минимум до 7 марта будущего года.

Отметим, что заседание вызвало общественный резонанс, и в зал суда смогли попасть далеко не все желающие.

"Народу пришло столько, что приставы и полиция сочли это массовым мероприятием", - написала в своем Telegram-канале политолог Екатерина Шульман.

Интерес к слушанию во многом объясняется тем, что на недавней встрече с членами Совета по правам человека президент Владимир Путин заявил о необходимости смягчить условия содержания Зуева на время следствия и выпустить его из изолятора.

Напомним, что испытывающего серьезные проблемы со здоровьем ученого  обвиняют в фиктивном трудоустройстве сотрудников с целью хищения более чем 20 млн рублей. Обвинение ему предъявили в октябре. Он также проходит по делу экс-замминистра просвещения Марины Раковой. По версии следствия, последняя, пребывая в должности, обеспечила выделение бюджетных денег Фонду новых форм развития образования, в качестве субподрядчика выступил вуз Зуева. Впоследствии стало известно, что работы по двум контрактам не были выполнены.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости21 декабря
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама