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Новости 16:40

Архангельский областной суд оставил в силе арест активиста Юрия Чеснокова

фото ЗакС политика Архангельский областной суд оставил в силе арест активиста Юрия Чеснокова

Архангельский областной суд решил оставить в силе 17 суток ареста, которые были назначены гражданскому активисту Юрию Чеснокову из-за акции против QR-кодов, делится SOTA.

Ранее Чеснокова признали виновным в организации "цепи солидарности" архангельского ГТРК "Поморье" 12 декабря.

Как итог, активисту инкриминировали "протестную" ч. 8 ст. 20.2 КоАП. Протокол при этом переписывали три раза из-за имевшихся в нём недочётов.

Чеснокова задержали в понедельник, 13 декабря.

В воскресенье архангелогородцы вышли на народный сход против введения QR-кодов. Спустя некоторое время — как только полиция начала задержания — собравшиеся двинулись сначала к зданию ГТРК "Поморье", где на тот момент выступал на "Прямой линии" губернатор региона Александр Цыбульский, после чего проследовали к отделу полиции, в который доставили задержанных.


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