Путин подписал закон, расширяющий полномочия полицейских

Российский президент Владимир Путин подписал резонансный законопроект, предоставляющий силовикам дополнительные полномочия. Утвержденные 12-страничные поправки в закон "О полиции" опубликованы 21 декабря на официальном портале правовой информации.

Согласно новым нормам, полицейские приобретают некоторые полномочия сотрудников Росгвардии. Например, они получают право вскрывать автомобили в отсутствие владельцев, если сочтут ситуацию угрожающей чьей-либо жизни или безопасности. В иных случаях полицейские должны представляться владельцам машин и объяснить, почему им требуется вскрыть личный автотранспорт.

По жалобе очевидцев или потерпевших преступления сотрудники МВД смогут врываться в дома, где предположительно находится попавший под подозрение гражданин.

Наконец, полицейские после вступления закона в силу смогут по мере необходимости оцеплять дома и территории.