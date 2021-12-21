В Москве суд счёл законным отказ ФСИН перевести Александра Шестуна в другую колонию

Замоскворецкий районный суд Москвы признал законным отказ ФСИН, отказавшейся переводить экс-главу Серпуховского района Александра Шестуна в другую колонию, информирует SOTA.

Изначально политик попросил поменять ему место отбытия наказания ввиду конфликта с руководством УФСИН по Тверской области и, как ему кажется, личной неприязни к нему со стороны начальника этого управления.

Шестун написал заявление о переводе из Тверской колонии в Тульскую, Калужскую или Рязанскую область летом текущего года. В удовлетворении данного прошения УФСИН отказала, сочтя, что в обозначенных ИК ему якобы может грозить опасность, которая ему конкретизирована не была.

"От посёлка Большевик Серпуховского района, где проживает семья Александра Шестуна, до Бежецка – 424 км. Это около 7 часов езды на автомобиле в одну сторону. Разумеется, престарелой маме моего доверителя и супруге с малолетними детьми тяжело преодолевать такие расстояния", — выступила адвокат экс-управленца Людмила Сметанина.

Защитники собираются обжаловать данное решение суда.

Шестуна приговорили к 15 годам колонии строгого режима, признав виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Ему вменяли махинации с участками земли в Подмосковье на посту главы района. Сам он считает свое дело полностью сфабрикованным и связанным с критикой властей.