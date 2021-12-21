Беглов передал новую технику и оборудование петербургским спасателям

Петербургский губернатор Александр Беглов вместе с замглавы МЧС Алексеем Серко встретились с представителями городских пожарно-спасательных подразделений для того, чтобы передать в их распоряжение закупленную чиновниками новую технику. В течение уходящего года Смольный, как сообщает его пресс-служба, приобрел за 150 млн рублей одиннадцать пожарных машин.

"Служба спасения и противопожарная служба Петербурга - одни из лучших в стране. В том числе, и по оснащенности. Город помогает службе техникой и оборудованием", - подчеркнул Беглов.

Спасатели получили сертификаты на новые автоцистерны, оперативно-служебные машины и суда на воздушной подушке.

В свою очередь, в обновлении городского автопарка спецтехники были задействованы и федеральные деньги. На них приобрели еще пять пожарных машин, тогда как субсидия федерального министерства пошла на приобретение аварийно-спасательного автомобиля для Петербурга.

фото: пресс-служба Смольного