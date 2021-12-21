ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 20:24

Беглов передал новую технику и оборудование петербургским спасателям

фото ЗакС политика Беглов передал новую технику и оборудование петербургским спасателям

Петербургский губернатор Александр Беглов вместе с замглавы МЧС Алексеем Серко встретились с представителями городских пожарно-спасательных подразделений для того, чтобы передать в их распоряжение закупленную чиновниками новую технику. В течение уходящего года Смольный, как сообщает его пресс-служба, приобрел за 150 млн рублей одиннадцать пожарных машин.

"Служба спасения и противопожарная служба Петербурга - одни из лучших в стране. В том числе, и по оснащенности. Город помогает службе техникой и оборудованием", - подчеркнул Беглов.

Спасатели получили сертификаты на новые автоцистерны, оперативно-служебные машины и суда на воздушной подушке.

В свою очередь, в обновлении городского автопарка спецтехники были задействованы и федеральные деньги. На них приобрели еще пять пожарных машин, тогда как субсидия федерального министерства пошла на приобретение аварийно-спасательного автомобиля для Петербурга.

фото: пресс-служба Смольного


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости21 декабря
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама