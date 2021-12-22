ЗакС снова не стал рассматривать инициативу "Яблока" по иноагентам

Законодательное собрание Петербурга 22 декабря большинством голосов сняло с повестки законопроект фракции "Яблока" об исключении понятия "иностранный агент" из законов России, передает корреспондентка ЗАКС.Ру.

С предложением убрать документ из повестки выступил депутат от "Единой России" Юрий Гладунов. За исключение проголосовали 33 депутата, против - 7. Еще два парламентария воздержались.

Фракция "Яблока" предложила полностью исключит понятие "иностранный агент" из законодательства. Депутаты Александр Шишлов и Борис Вишневский считают, что корректирование закона об иноагентах не изменит ситуацию.

- Какие-то косметические изменения здесь невозможны, потому что о том, что надо это законодательство изучать, корректировать, правоприменительную практику совершенствовать, уже много лет разговор идет, - сказал Шишлов в разговоре с ЗАКС.Ру.

Напомним, в ЗакСе создана рабочая группа по внесению изменения в законы об иноагентах. На первой встрече группа решила предложить установить минимально допустимую долю иностранного финансирования, четко разграничить получателей отчетности иноагентов, законодательно установить порядок снятия со СМИ этого статуса и другое. Пока документ на рассмотрение парламента не внесен.

Инициатива "Яблока" была изначально включена в повестку прошлого заседания ЗакСа 15 декабря. Депутат от КПРФ Алексей Зинчук предложил не рассматривать документ. Он заявил, что стоит одновременно изучить предложения рабочей группы и "Яблока".

София Саттарова