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Новости 11:20

Reuters: США могут прекратить поставки телефонов в Россию в случае вторжения в Украину

фото ЗакС политика Reuters: США могут прекратить поставки телефонов в Россию в случае вторжения в Украину

Органы исполнительной власти США допускают принятие дополнительных экономических мер воздействия на Россию, если та решится на ввод военного контингента на территорию Украины. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на анонимный источник в администрации американского президента. Речь идет о возможном прекращении поставок телефонов, комплектующих для автомобилей и самолетов и материалов "из многих других областей". Собеседник агентства характеризует эти способы воздействия на Россию как "беспрецедентные".

Отметим, что в последние недели, как и нынешней весной, преимущественно зарубежные СМИ сообщают о наращивании российского военного присутствия на границе с Украиной. В своих последних публичных выступлениях президент Владимир Путин регулярно поднимает тему расширения НАТО на восток и говорит о неприемлемости вступления в альянс стран СНГ. Накануне, выступая на заседании коллегии Минобороны, глава ведомства Сергей Шойгу заявил, что на Донбассе американцы готовят некие провокации.


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