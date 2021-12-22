Саратовский единоросс требует миллион рублей у журналистки, повергшей его в "депрессивное состояние"

В Саратовской области глава Марксовского района Дмитрий Романов подал в суд на журналистку Ксению Чернову, добивась взыскания с нее одного миллиона рублей. Об этом пишет региональное ИА "Свободные новости".

Поводом для тяжбы стала публикация, в которой главред издания "Наш Маркс" пишет, что ждет от политического деятеля "очередной пакости". Этот словесный оборот, как следует из заявления единоросса, нанес ущерб его чести, достоинству и деловой репутации, а также стал причиной проблем со сном и ввел его в "длительное депрессивное состояние". В иске обращается внимание на то, что должность Романова является выборной, и это якобы усугубило его состояние после обидной публикации: к нему появились лишние вопросы у общественности, что "причиняло истцу дополнительные страдания".

Единоросс также настаивает на публичном опровержении изложенного в материале Черновой.