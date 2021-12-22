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Новости 12:29

Кремль опубликовал списки журналистов, аккредитованных на пресс-конференцию Путина

фото ЗакС политика Кремль опубликовал списки журналистов, аккредитованных на пресс-конференцию Путина

Кремль опубликовал список представителей СМИ, аккредитованных на пресс-конференцию президента Владимира Путина.

В перечне - 507 имен: в него включены корреспонденты, операторы, продюсеры и техники ряда изданий и телеканалов. Из федеральных СМИ в зале будут присутствовать сотрудники "Коммерсанта", РБК, ТАСС, "Интерфакс", РИА "Новости", Znak.com, "Известия", "Ведомости", радиостанции "Маяк" и другие.

Из петербургских СМИ аккредитовали журналистов телеканалов "78", "Санкт-Петербург", изданий "Петербургский дневник", "Невские новости", "Санкт-Петербургские ведомости".

Кроме того, в список попали представители СМИ, которые Минюст включил в реестр иноагентов. Это "Дождь"*, "Радио Свобода"** и "Медуза"***.

Пресс-конференция Путина состоится 23 декабря. Число журналистов было ограничено до 500 человек из-за коронавируса. Кремль не принимал заявки на аккредитацию и сам выходил на связь с изданиями.

*"Дождь" внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов

**"Радио Свобода"* внесено Минюстом в реестр СМИ-иноагентов

***"Медуза" внесена Минюстом в реестр СМИ-иноагентов


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