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Новости 14:19

Для Стрелкова и других фигурантов дела о сбитом "Боинге" MH17 запросили пожизненные сроки

фото ЗакС политика Для Стрелкова и других фигурантов дела о сбитом "Боинге" MH17 запросили пожизненные сроки

Прокуратура Нидерландов, участвующая в скандальном международном процессе по делу о малайзийском самолете MH17, сбитом над Донбассом летом 2014 года, запросила для фигурантов дела пожизненные сроки. Речь идет о трех россиянах - Игоре Гиркине (более известном как Игорь Стрелков), Сергее Дубинском, Олеге Пулатове, а также украинце Леониде Харченко. Ходатайство озвучила прокурор Манон Риддербекс, передает ТАСС.

Напомним, по версии следствия, пассажирский самолет с 298 людьми на борту был сбит 17 июля 2014 года над юго-восточной частью Украины, подконтрольной сепаратистам, из пусковой установки "Бук", которую те получили из России. Главным, считают официальные органы Нидерландов, в той операции был Гиркин, командовавший тремя подчиненными, которые впоследствии стали его подельниками.

За семь лет альтернативная версия событий, звучавшая по государственным российским каналам, несколько раз претерпевала изменения. Так или иначе, Кремль продолжает отрицать свою причастность к трагедии. 


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