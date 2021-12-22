ЗакС принял отставку секретаря Горизбиркома Петербурга Ждановой

Заксобрание Петербурга 22 декабря одобрило лишение полномочий секретаря Санкт-Петербургской избирательной комиссии Марины Ждановой, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Депутат Денис Четырбок сообщил, что Жданова подала заявление по собственному желанию. Коллеги поинтересовались у него о причинах такого решения. Четырбок отметил, что это личное желание человека, и не стал вдаваться в подробности.

Предложения по кандидатам на освободившееся место будут принимать до 14 января.

Напомним, летом 2021 года ЗакС принял решение лишить Жданову полномочий. Она подала в суд, который восстановил ее в должности.

Ранее из состава Горизбиркома вышли Дмитрий Краснянский и Алла Егорова. ЗакС уже выбрал новых членов комиссии вместо них. В состав ГИК вошли глава МО "Город Зеленогорск" Борис Семенов и руководитель территориального избиркома № 41 Денис Козенко.

София Саттарова