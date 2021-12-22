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Новости 18:40

Трамвай, который свяжет Купчино и Славянку, могут продлить до будущего кампуса СПбГУ

фото ЗакС политика Трамвай, который свяжет Купчино и Славянку, могут продлить до будущего кампуса СПбГУ

Трамвайное сообщение длиной в 21 км, которое свяжет Купчино и Славянку и которого годами ждут жители расположенных посередине Шушар, возможно, получит продолжение на юг. Об этом на совещании в Смольном зашел разговор между губернатором Петербурга Александром Бегловым и председателем Газпромбанка Андреем Акимовым.

"Совместно с правительством России и СПбГУ реализуется строительство кампуса и технологической долины на территории бывшего совхоза "Детскосельский". Кроме того, там строится большое количество жилья. Предстоит решить вопрос транспортной доступности. Например, продлить трамвайную линию Купчино – Славянка до кампуса", - приводит пресс-служба городского правительства соображения Беглова.

Губернатор также счел целесообразным в обозримом будущем связать с чертой города аэропорт Пулково.

Отметим, что пока трамвайных путей в направлении Шушар строить не начали. Первый этап всего проекта хотят реализовать за два ближайших года, пустив трамваи от Балканской площади до Новгородского проспекта. В общей сложности проект на сегодняшний день оценивается в 25,9 млрд рублей.


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