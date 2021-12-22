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Новости 19:15

В российских магазинах гречка, куриные яйца и мясо продолжают расти в цене

фото ЗакС политика В российских магазинах гречка, куриные яйца и мясо продолжают расти в цене

Росстат проанализировал динамику цен на потребительском рынке за минувшие семь дней. Рост цен на товары всех типов составил 0,32%. С начала декабря этот показатель составляет 0,44%.

Из продовольственных товаров наибольший рост в розничной цене продемонстрировали капуста (+4,84%), огурцы (+4,21%), помидоры (+1,51%), яйца (+1,25%), гречка (+1,11%), макароны (+1,04%). Дорожает также все мясо (за исключением куриного), молочная продукция, крупы, хлеб, чай.

Напротив, снижение цены продемонстрировали только два продукта: охлажденная и мороженая курица (-0,17%) и колбаса полукопченая и варено-копченая (-0,08%).

Между тем, инфляция в общегодовом выражении, по данным Минэкономразвития на 22 декабря, составляет 8,22%. Продовольственная инфляция за год оценивается на уровне 10,48%.


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