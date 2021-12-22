Скончался бизнесмен и филантроп Дмитрий Зимин

Российский физик, один из "отцов" отечественной мобильной связи, основатель фонда "Династия"* Дмитрий Зимин ушел из жизни на 89-м году жизни, о чем на своей странице в Facebook сообщил его сын Борис.

"Спасибо ему за всё, за то, что создал, за то, что был. Это случилось сегодня не на родине, в Швейцарии. Он ушёл в полном сознании, умиротворённо, немного грустя о нас и о жизни, но всё-таки с облегчением — последние месяцы он тяжело болел", - говорится в посте.

Предприниматель и филантроп, Дмитрий Зимин известен созданием компании "Вымпелком" (впоследствии — "Билайн"), а также финансовой поддержкой и популяризацией фундаментальных научных проектов.

В 2015 году Зимин в знак протеста против признания его фонда НКО-иноагентом закрыл "Династию"* и покинул страну. Его сын Борис Зимин, также живущий в эмиграции, финансирует различные культурные и общественно-политические проекты своих соотечественников. Зимин-младший был среди тех, кто помог оппозиционеру Алексею Навальному оплатить его лечение после тяжелого отравления в прошлом году.

*Внесен в 2015 году Минюстом в реестр НКО-иноагентов