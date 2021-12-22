Бывшему министру Абызову продлили арест до весны

Бывший министр по делам открытого правительства Михаил Абызов, находящийся под стражей с марта 2019 года в рамках расследования четырех уголовных дел, останется в столичном СИЗО как минимум до 25 марта следующего года. Такое постановление в среду 22 декабря вынес Мосгорсуд, передает РИА "Новости".

"То есть до трех лет продлили", - подчеркнул, говоря о предварительном заключении, защитник бывшего чиновника Александр Аснис, который намерен обжаловать решение.

Три из четырех дел в отношении Абызова возбуждены по экономическим статьям, четвертое дело расследуется по статье о создании организованной преступной группы. По одному из дел высокопоставленному в прошлом фигуранту инкриминируют хищение 4 млрд рублей у поставщиков электроэнергии в Сибири.

Преследование Абызова примечательно, в частности, тем, что в ходе следствия с него взыскали рекордные 32,5 млрд рублей в пользу государства. В мае суд счел, что именно на эту сумму бывший министр, находясь на правительственном посту, нанес ущерб федеральному бюджету своей незаконной деятельностью.