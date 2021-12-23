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Новости 12:18

Путин: Растет среднемесячная зарплата россиян, а инфляция - 8%

фото ЗакС политика Путин: Растет среднемесячная зарплата россиян, а инфляция - 8%

На ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин дал оценку экономическому развитию страны во время пандемии короанвируса. Он в очередной раз заявил, что российская экономика оказалась более мобилизованной, чем экономики ряда развитых стран мира. В России спад экономики составил 3%, что ниже показателей зарубежных стран, сказал Путин.

По его словам, в России начала расти среднемесячная зарплата населения в реальном выражении. Президент отметил, что заработная плата, конечно, растет не у всех - это только средний показатель. 

Он добавил, что уровень безработицы в стране стал ниже показателя до пандемии. Также Путин упомянул, что инфляция в 2021 году составил 8%. 

Все показатели говорят о качестве работы правительства и Центрального банка, считает глава государства. По его мнению, результаты положительные. 


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