Путин: Ощущение, что Украина планирует третью военную операцию

Президент Путин на пресс-конференции 23 декабря получил вопрос о нагнетании обстановке на границе с Украиной, о которой пишут СМИ. Глава государства заявил, что все началось еще в 2014 году с "кровавого госпереворота" в соседней стране. Он сказал, что с того времени Украина провела две военные операции на востоке своей территории. Сейчас же все напоминает о подготовке к третьей операции, считает Путин.

- Складывается ощущение, что готовится третья военная операция, и нас заранее предупреждают, чтобы мы не вмешивались, - сказал президент. - Это не наш выбор, мы этого не хотим.

Глава государства напомнил, что прямо поставлен вопрос о том, что НАТО не должно продвигаться на восток. Теперь решение за иностранными коллегами - "мячик на их стороне", заявил Путин.

Он добавил, что Россия должна думать о перспективах своей безопасности. Мы не жолжны жить с оглядкой и ждать, когда "бомбанут", считает президент.