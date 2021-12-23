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Новости 13:35

"Это вы должны дать гарантии": Сказал Путин на вопрос Sky News о гарантиях ненападения России на Украину

фото ЗакС политика "Это вы должны дать гарантии": Сказал Путин на вопрос Sky News о гарантиях ненападения России на Украину

На пресс-конференции президента Владмира Путина журналистка британского СМИ Sky News поинтересовалась, может ли он дать гарантии, что Россия не нападет на Украину. Глава государства заявил, что действия российской стороны будут зависеть от ее безопасности. Не Россия ставит ракеты на границе с США, а наоборот, напомнил Путин.

Он сказал, что его страна никому не угрожает. Гарантии же должен дать Запад, уверен президент России.

- Теперь еще говорят: "Нет, теперь и Украина будет в НАТО". Значит, и там будут системы [вооружения]. А вы требуете от меня каких-то гарантий. Вы должны нам дать гарантии, вы, и немедленно, сейчас, а не забалтывать это десятилетиями, - заявил Путин. 

 

 


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