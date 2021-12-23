Прокуратура Москвы: Отсутствие маркировки иноагента может вызвать депрессивное состояние у граждан

Представитель прокуратуры Москвы на заседании Мосгорсуда по ликвидации "Мемориала"* заявил, что отсутствие маркировки иноагента в материалах общества может, в числе прочего, довести граждан до депрессии, передает "Интерфакс".

"Из-за того, что вы не указываете, что вы - иностранный агент, гражданин не может подойти критически к этой статье [опубликованной без маркировки]. Это может привести к различным последствиям, может вызвать депрессивное состояние у граждан в том числе", - заявил прокурор.

В иске прокуратуры отмечается, что в материалах "Мемориала"* присутствуют лингвистические и психологические признаки оправдания деятельности участников международных террористических и экстремистских организаций "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" (запрещена в РФ), "Таблиги Джамаат" (запрещена в РФ), "Ат-Такфир Валь Хиджра" (запрещена в РФ), а также экстремистских организаций "Артподготовка" (запрещена в РФ) и "Свидетели Иеговы" (запрещена в РФ)". Также прокуратура сочла, что центр, систематически скрывая информацию, нарушает Конституцию, Конвенцию о защите прав человека и основных свобод, Международный пакт о гражданских и политических правах, Всеобщую декларацию прав человека, а также Конвенцию о правах ребёнка. Те же претензии указаны в иске Генпрокуратуры, который подан в Верховный суд.

*"Мемориал" внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов