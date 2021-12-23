Путин: Понимание радости отцовства и материнства должно спокойно внедряться в сознание людей

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции 23 декабря заявил, что падение рождаемости происходит не только в России, но и в других постиндустриальных странах. Причина - изменение интересов женщин детородного возраста, считает глава государства. По его словам, сейчас женщины сначала занимаются образованием и строительством карьеры, а уже потом думают о появлении детей. Карьера и материальное благосостояние - это важные вещи, но счастье в родительстве, считает Путин.

- Понимание того, что счастье, радость отцовства и материнства выше материального благополучния, на данный момент времени, должно постепенно, спокойно, без всякого навязывания извне, должно внедряться в сознание наших людей, - заявил президент.

Он подчеркнул, что навязывать ничего нельзя. Но надо показывать все положительные стороны большой семьи - что больше счастья не существует, уверен Путин.