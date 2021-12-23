"Мракобесие": Путин о западном подходе к гендерам

На пресс-конференции 23 декабря президент России Владимир Путин назвал "мракобесием" подход США и европейских стран к определению гендеров. Он считает, что при допуске сменивших пол мужчин на спортивные соревнования - женский спорт перестанет существовать.

- Я придерживаюсь традиционного подхода, что женщина - это женщина, мужчина - это мужчина, - сказал Путин.

По его мнению, рано или поздно такое миропонимание дойдет до России - "это как пандемия". Для борьбы с этим надо искать противоядие, заявил глава государства.

Он выразил надежду, что у российского общества есть "внутренняя моральная защита" от западного "мракобесия". Бороться с этим надо не окриками и указаниями, а поддержкой традиционных ценностей, считает президент.