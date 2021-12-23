Путин считает бойкот Олимпиады в Пекине попыткой сдержать развитие КНР

Глава России Владимир Путин заявил, что дипломатический бойкот США Олимпиады в Пекине является ошибкой. По мнению президента, причина в желании американцев сдержать развитие Китайской Республики.

Аналогичные причины и у санкций против России, считает Путин. По его мнению, других причин нет:

- Нет никакой другой причины, поверьте мне. Дело не в фамилии руководителя страны, дело не в каких-то текущих вопросах и проблемах. Дело только в одном - попытка сдержать развитие, не дать возмождности поднять голову возможным конкурентам.

Он добавил, что США не усдастся сдержать развитие КНР. В течение ближайших 15-25 лет Китай станет первой экономикой мира, уверен президент России.