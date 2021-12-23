Путин о признании власти талибов* в Афганистане: Решение будет консолидировано

Президент Владимир Путин на своей пресс-конференции 23 декабря сообщил, что хотел бы, чтобы отношения между Россией и Афганистаном складывались наилучшим образом. Речь идет о работе над стабилизацией ситуации, уточнил глава государства. Он добавил, что решение о признании власти талибов* в Афганистане будет консолидированным.

- Что касается признания. Мы работаем консолидированно со всеми участниками международного общения, у нас есть своя позиция, я сейчас ее достаточно ясно изложил. Мы будем стремиться к тому, чтобы это решение было консолидированным, - сказал президент.

Он добавил, что исходить надо из реалий. Оказавшиеся у власти в Афганистане силы будут настраиваться на то, чтобы в руководстве страны были представлены все этнические группы - только это может создать условия для надежды для стабилизации ситуации, уверен Путин.

По его мнению, сейчас надо оказать помощь афганскому народу. Особенно этим должны заняться те страны, кто нанес большой урон этому обществу, уверен президент.

- Кто там присутствовал 20 лет, разрушал экономику, те и должны прежде всего оказать помощь. Мы со своей стороны будем делать все, что от нас зависит, - заявил Путин.

Напомним, армия США с 2001 года проводила военную операцию в Афганистане. Армия вышла из страны в конце лета 2021 года. После этого власть в стране захватил Талибан.

* Талибан — исламистское движение внесено в список организаций, объявленных в России террористическими, его деятельность запрещена.