ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 16:03

Путин о признании власти талибов* в Афганистане: Решение будет консолидировано

фото ЗакС политика Путин о признании власти талибов* в Афганистане: Решение будет консолидировано

Президент Владимир Путин на своей пресс-конференции 23 декабря сообщил, что хотел бы, чтобы отношения между Россией и Афганистаном складывались наилучшим образом. Речь идет о работе над стабилизацией ситуации, уточнил глава государства. Он добавил, что решение о признании власти талибов* в Афганистане будет консолидированным. 

- Что касается признания. Мы работаем консолидированно со всеми участниками международного общения, у нас есть своя позиция, я сейчас ее достаточно ясно изложил. Мы будем стремиться к тому, чтобы это решение было консолидированным, - сказал президент.

Он добавил, что исходить надо из реалий. Оказавшиеся у власти в Афганистане силы будут настраиваться на то, чтобы в руководстве страны были представлены все этнические группы - только это может создать условия для надежды для стабилизации ситуации, уверен Путин. 

По его мнению, сейчас надо оказать помощь афганскому народу. Особенно этим должны заняться те страны, кто нанес большой урон этому обществу, уверен президент.

- Кто там присутствовал 20 лет, разрушал экономику, те и должны прежде всего оказать помощь. Мы со своей стороны будем делать все, что от нас зависит, - заявил Путин.

Напомним, армия США с 2001 года проводила военную операцию в Афганистане. Армия вышла из страны в конце лета 2021 года. После этого власть в стране захватил Талибан. 

 

* Талибан — исламистское движение внесено в список организаций, объявленных в России террористическими, его деятельность запрещена.

 


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости23 декабря
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама