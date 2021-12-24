ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 11:20

Уральскому священнику присудили 21 год колонии по педофильскому делу

фото ЗакС политика Уральскому священнику присудили 21 год колонии по педофильскому делу

Суд в Оренбургской области приговорил священнослужителя Николая Стремского, которого судили по семи статьям УК, связанным с педофилией и насилием, к 21 году колонии строгого режима, пишет "Интерфакс". Скандальное дело расследовалось в течение последних двух лет.

Период преступлений представителя духовенства охватывает двадцать лет: ему вменяли эпизоды, имевшие место с 1999 по 2019 годы. Пострадавшими от его действий признаны одиннадцать детей. Вместе с растлением его признали виновным в спаивании своих жертв. На время следствия Стремского запретили в служении.

Примечательно, что, будучи многодетным отцом, в 2000-х годах священник удостаивался правительственной премии. Вместе с тем, случалась в его биографии и пьяная езда.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости24 декабря
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама