Уральскому священнику присудили 21 год колонии по педофильскому делу

Суд в Оренбургской области приговорил священнослужителя Николая Стремского, которого судили по семи статьям УК, связанным с педофилией и насилием, к 21 году колонии строгого режима, пишет "Интерфакс". Скандальное дело расследовалось в течение последних двух лет.

Период преступлений представителя духовенства охватывает двадцать лет: ему вменяли эпизоды, имевшие место с 1999 по 2019 годы. Пострадавшими от его действий признаны одиннадцать детей. Вместе с растлением его признали виновным в спаивании своих жертв. На время следствия Стремского запретили в служении.

Примечательно, что, будучи многодетным отцом, в 2000-х годах священник удостаивался правительственной премии. Вместе с тем, случалась в его биографии и пьяная езда.