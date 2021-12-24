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Новости 17:59

Фигурант "московского дела" Мартинцов освободился из колонии

фото ЗакС политика Фигурант "московского дела" Мартинцов освободился из колонии

Участник летних протестов 2019 года в Москве Максим Мартинцов, которого приговорили к 2,5 года заключения по статье о нападении на представителя власти, вышел на свободу. Как сообщает издание Sota, он отбывал наказание в колонии-поселении № 3 Брянской области, у выхода из которой его и встретили родные и близкие.

Дело против Мартинцова завели из-за того, что, по версии следствия, он ударил росгвардейца. Сам демонстрант утверждал, что не прикасался к силовикам, а находился в полутора метрах от пострадавшего .

Напомним, что 27 июля 2019 года в столице проходил крупный несанкционированный митинг против недопуска до выборов в Мосгордуму оппозиционных кандидатов. В центре Москвы наблюдалось беспрецедентное количество силовиков, которые активно применяли спецсредства к прохожим. Уголовные дела против демонстрантов на той акции журналисты обобщенно стали называть "московским делом". 


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