Политолог Орешкин: Государство наше пытается построить нечто вроде иранской идеократии

Реальный четырехлетний срок, присужденный накануне 19-летнему Матвею Юферову, который справил малую нужду на стенд с портретом ветерана ВОВ, навел политолога Дмитрия Орешкина на мысль о трансформации существующего политического режима. Он убежден, что максимальной санкцией за эту выходку с точки зрения здравого смысла должен был быть двухнедельный административный арест.

"Государство наше деградирует, мельчает и пытается построить нечто вроде иранской идеократии, когда не смей совершить ересь, не смей отойти от канона и ходи там, где тебе начальство велит", - рассудил он в интервью "Эху Москвы".

Демонстративность процесса и суровость наказания, по мнению эксперта, несоразмерны банальному хулиганскому акту, тогда как положенное законом уголовное преследование за фальсификацию результатов выборов в стране почти не практикуется.

"Конечно, четыре года — это не то что бепредел, это безумие какое-то. <...> Придумывают новую идею священную, сакральную и, соответственно, должны всех заставить этой идее поклоняться. В данном случае это идея Победы, идея могущества, величия Вооруженных сил", - отметил политолог.

Олицетворением описываемого культа для него является главный храм Вооруженных сил в Подмосковье.