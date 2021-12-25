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Новости 12:15

РКН требует от редакций удаления текстов, сделанных по материалам расследований структур Ходорковского

фото ЗакС политика РКН требует от редакций удаления текстов, сделанных по материалам расследований структур Ходорковского

Редакция издания Znak.com сообщила о пришедшем к ней на почту письме Роскомнадзора, который под угрозой блокировки портала требует удалить две новости. Речь идет о заметках, написанных о расследованиях издания "МБХ Медиа", которое финансировал Михаил Ходорковский и которое уже прекратило свое существование. Один текст посвящен главе СК Александру Бастрыкину, а другой - сооснователю Русского Афонского общества Константину Голощапову, о личных взаимоотношениях которого с президентом рассказывается в материале.

РКН в своем письме апеллирует к летнему требованию Генпрокуратуры, в котором говорится об ограничении доступа к информации "организаций, деятельность которых признана нежелательной": нынешним летом нежелательными признали несколько зарубежных организаций, связанных с Ходорковским. 

В свою очередь, телеканал "Дождь"** жалуется на аналогичное письмо от надзорного ведомства, в котором оно требует удаления материалов, основанных на расследованиях другого переставшего существовать издания "Открытые медиа"***.

Ранее от Znak.com и "Дождя"** РКН потребовал удалить новости, опирающиеся на расследовательские материалы закрытого издания "Проект"*.

*Генпрокуратура признала Project Media, Inc. нежелательной организацией на территории РФ

**Внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов

***Внесено Минюстом в реестр СМИ-иноагентов


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