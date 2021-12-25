РКН требует от редакций удаления текстов, сделанных по материалам расследований структур Ходорковского

Редакция издания Znak.com сообщила о пришедшем к ней на почту письме Роскомнадзора, который под угрозой блокировки портала требует удалить две новости. Речь идет о заметках, написанных о расследованиях издания "МБХ Медиа", которое финансировал Михаил Ходорковский и которое уже прекратило свое существование. Один текст посвящен главе СК Александру Бастрыкину, а другой - сооснователю Русского Афонского общества Константину Голощапову, о личных взаимоотношениях которого с президентом рассказывается в материале.

РКН в своем письме апеллирует к летнему требованию Генпрокуратуры, в котором говорится об ограничении доступа к информации "организаций, деятельность которых признана нежелательной": нынешним летом нежелательными признали несколько зарубежных организаций, связанных с Ходорковским.

В свою очередь, телеканал "Дождь"** жалуется на аналогичное письмо от надзорного ведомства, в котором оно требует удаления материалов, основанных на расследованиях другого переставшего существовать издания "Открытые медиа"***.

Ранее от Znak.com и "Дождя"** РКН потребовал удалить новости, опирающиеся на расследовательские материалы закрытого издания "Проект"*.

*Генпрокуратура признала Project Media, Inc. нежелательной организацией на территории РФ

**Внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов

***Внесено Минюстом в реестр СМИ-иноагентов