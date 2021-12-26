Хакеры заявили Gulagu.net об атаке на серверы ФСИН из-за пыток заключенных

Правозащитный проект Gulagu.net получил на горячую линию сообщение о DDoS-атаке на сайт ФСИН после публикации видео из архива с пытками, об этом проект сообщил в телеграм-канале.

Хакеры назвают себя командой Universal. Они заявили, что "полностью поддерживают" позицию правозащитников. По словам хакеров, они атакуют все серверы ФСИН, а также запускают массовую рассылку на тему пыток "по всему русскоязычному интернету и стран СНГ".

"Дождь"* обратил внимание на то, что сайт ФСИН вечером 25 декабря действительно не открывался. При этом сервисы по отправке электронных сообщений в исправительные учреждения и предварительной записи в колонии и СИЗО продолжали работать. На 26 декабря сайт ФСИН работает исправно.

В Gulagu.net заявили, что хакеры, связанные с ФСИН, за два дня до этого пытались взломать и удалить телеграм-канал проекта. Правозащитники подчеркнули, что не имеют отношения к атаке на серверы ФСИН, и призвали всех действовать в рамках правового поля. Основатель Gulagu.net Владимир Осечкин призвал Universal остановить DDOS-атаку и дать возможность сотрудникам ФСИН восстановить работоспособность сайта ФСИН.

Ранее Осечкин сообщил, что правозащитники получили доступ к видеонаблюдению в более чем 60 учреждениях ФСИН.

В начале октября стало известно, что правозащитники при отъезде из России вывезли свыше 40 гигабайт видео, документов и фотографий, которые, по их словам, содержат сведения о пытках в колониях в Иркутской, Саратовской и Владимирской областях. Вскоре правозащитники опубликовали первую часть видео с пытками, предположительно в туберкулезной больнице ФСИН № 1 в Саратове. Затем появилось еще несколько частей. 20 декабря в Госдуму внесли законопроект о введении наказания за пытки до 12 лет колонии. Правительство одобрило этот документ.

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