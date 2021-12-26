Люся Штейн и Мария Алехина объявили голодовку в спецприемнике

Московский муниципальный депутат Люся Штейн и активистка Pussy Riot Мария Алехина объявили голодовку в спецприемнике в Сахарово, передает "Медуза"* со ссылкой на участников Pussy Riot.

Активистки требуют, чтобы им разрешили общаться и поместили в одну камеру. По словам участников Pussy Riot, вместе с ними содержатся четыре женщины, при этом Штейн и Алехина находятся в разных камерах, одна из которых рассчитана на 10 человек, другая - на 13. Им разрешают прогулки только в разное время, а за попытку переписываться пригрозили протоколом о неповиновении полицейским.

Штейн и Алехину арестовали 17 декабря по статье о публичной демонстрации нацистской символики на 14 и 15 суток соответственно. Их задержали 16 декабря. Штейн вменили демонстрирование нацистской символики из-за стоп-кадра видео, где к ее фото прифотошоплена фуражка СС, а Алехиной - из-за "Лукашенко и свастонов".

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