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Новости 13:38

Ивану Сафронову продлили арест до апреля 2022 года

фото ЗакС политика Ивану Сафронову продлили арест до апреля 2022 года

Городской суд Москвы пролонгировал экс-журналисту "Коммерсанта" Ивану Сафронову срок нахождения под стражей до 7 апреля 2022 года, информирует объединённая пресс-служба столичных судов.

SOTA уточняет, что процесс был закрыт как от родственников Сафронова, так и от прессы. На прошлое заседание, напомним, впервые пустили и журналистов, и близких советника главы "Роскосмоса".

Сафронова задержали в июле 2020 года. Как полагают следователи, он якобы передал в 2017 году чешским спецслужбам секретную информацию об обороне и безопасности России. Спецслужбы считают "вербовщиком" чеха Мартина Лариша. Сафронов рассказывал, что тот является его приятелем и коллегой, с которым они обсуждали международные отношения и политику, "как правило, за кружкой пива" и для информационного агентства которого он писал материалы.

В ноябре сообщалось, что расследование дела экс-журналиста завершено. Выяснилось, что в его деле появился новый эпизод: якобы Сафронов в 2015 году передал политологу Демури Воронину сведения о деятельности войск РФ в Сирии, а тот передал информацию сотрудникам Цюрихского университета Швейцарии и правоохранителям Германии. Воронин также арестован по подозрению в госизмене.


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