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Новости 14:35

Внесенный в реестр СМИ-иноагентов журналист Андрей Захаров* покинул Россию из-за слежки

фото ЗакС политика Внесенный в реестр СМИ-иноагентов журналист Андрей Захаров* покинул Россию из-за слежки

Журналист Русской службы Би-би-си Андрей Захаров* сообщил, что он покинул Россию из-за слежки, видео опубликовано в ютуб-канале издания.

"Пока непонятно, с чем была связана слежка: с тем, что меня признали иноагентом, или, возможно, с материалом про хакеров из группы Evil Corp, который я делал со своими британскими коллегами", ― сказал Захаров*.

В Twitter он написал, что его эмиграцию следует называть "грустным, но точным словом "изгнание". Журналист сообщил, что сейчас он находится в Великобритании.

8 октября Минюст внес в реестр СМИ-иноагентов Андрея Захарова*, а также еще семерых журналистов из "Настоящего времени"**, "Дождя"***, "Радио Свобода"****, "7х7" и других изданий, "Кавказский узел"*****, Bellingcat****** и директора Центра защиты прав СМИ******* Галину Арапову********. Сейчас в реестре СМИ-иноагентов 103 строчки.

*Андрей Захаров внесен в реестр СМИ-иноагентов
**"Настоящее время" внесено в реестр СМИ-иноагентов
***"Дождь" внесен в реестр СМИ-иноагентов
****"Радио Свобода" внесено в реестр СМИ-иноагентов
*****"Кавказский узел" внесен в реестр СМИ-иноагентов
******Bellingcat внесен в реестр СМИ-иноагентов
*******Центр защиты прав СМИ внесен в реестр НКО-иноагентов
********Галина Арапова внесена в реестр СМИ-иноагентов

фото: Андрей Захаров* / Facebook


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