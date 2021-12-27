Внесенный в реестр СМИ-иноагентов журналист Андрей Захаров* покинул Россию из-за слежки

Журналист Русской службы Би-би-си Андрей Захаров* сообщил, что он покинул Россию из-за слежки, видео опубликовано в ютуб-канале издания.

"Пока непонятно, с чем была связана слежка: с тем, что меня признали иноагентом, или, возможно, с материалом про хакеров из группы Evil Corp, который я делал со своими британскими коллегами", ― сказал Захаров*.

В Twitter он написал, что его эмиграцию следует называть "грустным, но точным словом "изгнание". Журналист сообщил, что сейчас он находится в Великобритании.

8 октября Минюст внес в реестр СМИ-иноагентов Андрея Захарова*, а также еще семерых журналистов из "Настоящего времени"**, "Дождя"***, "Радио Свобода"****, "7х7" и других изданий, "Кавказский узел"*****, Bellingcat****** и директора Центра защиты прав СМИ******* Галину Арапову********. Сейчас в реестре СМИ-иноагентов 103 строчки.

*Андрей Захаров внесен в реестр СМИ-иноагентов

**"Настоящее время" внесено в реестр СМИ-иноагентов

***"Дождь" внесен в реестр СМИ-иноагентов

****"Радио Свобода" внесено в реестр СМИ-иноагентов

*****"Кавказский узел" внесен в реестр СМИ-иноагентов

******Bellingcat внесен в реестр СМИ-иноагентов

*******Центр защиты прав СМИ внесен в реестр НКО-иноагентов

********Галина Арапова внесена в реестр СМИ-иноагентов

фото: Андрей Захаров* / Facebook