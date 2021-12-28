ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 11:12

У Верховного суда задержали несколько человек, вышедших поддержать "Международный Мемориал"*

фото ЗакС политика У Верховного суда задержали несколько человек, вышедших поддержать "Международный Мемориал"*

В день нового судебного заседания, на котором 28 декабря рассматривается иск Генпрокуратуры к "Международному Мемориалу"*, у здания Верховного суда в Москве задержали трех человек, вышедших поддержать этот гражданский проект. Об этом сообщает сетевое издание Sota.

Плакаты, с которыми задержали протестующих, обыгрывают советские пропагандистские карикатуры: на них красноармейское оружие атакует людей, которые изображены представителями ответчика на сегодняшнем слушании.

Напомним, что старейшую правозащитную организацию Генпрокуратура требует ликвидировать за систематические нарушения законодательства об иноагентах: НКО не маркирует должным образом весь свой контент.  Представители "Международного Мемориала"*, в свою очередь, сетуют, что правила маркировки контента "иноагентов" за почти десять лет существования закона регулярно менялись, и поначалу никто не требовал от них помечать особым образом каждое сообщение в соцсетях.

UPD 11:40 Задержания продолжились, в автозак грубо затащили пожилого активиста Григория Саксонова, демонстрировавшего перечеркнутую свастику, а после привязавшего себя к столбу. 

*Внесен "Минюстом" в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости28 декабря
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама