У Верховного суда задержали несколько человек, вышедших поддержать "Международный Мемориал"*

В день нового судебного заседания, на котором 28 декабря рассматривается иск Генпрокуратуры к "Международному Мемориалу"*, у здания Верховного суда в Москве задержали трех человек, вышедших поддержать этот гражданский проект. Об этом сообщает сетевое издание Sota.

Плакаты, с которыми задержали протестующих, обыгрывают советские пропагандистские карикатуры: на них красноармейское оружие атакует людей, которые изображены представителями ответчика на сегодняшнем слушании.

Напомним, что старейшую правозащитную организацию Генпрокуратура требует ликвидировать за систематические нарушения законодательства об иноагентах: НКО не маркирует должным образом весь свой контент. Представители "Международного Мемориала"*, в свою очередь, сетуют, что правила маркировки контента "иноагентов" за почти десять лет существования закона регулярно менялись, и поначалу никто не требовал от них помечать особым образом каждое сообщение в соцсетях.

UPD 11:40 Задержания продолжились, в автозак грубо затащили пожилого активиста Григория Саксонова, демонстрировавшего перечеркнутую свастику, а после привязавшего себя к столбу.

*Внесен "Минюстом" в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента