Экс-главе штаба Навального* в Томске вменяют экстремизм с использованием служебного положения

Задержанной бывшей главе томского штаба Алексея Навального*, депутату местной гордумы Ксении Фадеевой инкриминируют экстремизм с использованием служебного положения: данная статья предполагает до 12 лет колонии, информирует у себя в Twitter соратник оппозиционера Иван Жданов.
"То есть она типа орагнизовала экстремистское сообщество в Томской городской Думе", - недоумевает Жданов.
Ранее во вторник, 28 декабря, была проведена серия обысков у "навальнистов", живущих в Томске, Иркутске и Бийске. Все они некогда являлись главами региональных штабов оппозиционера*. На данный момент известно, что некоторые мероприятия связаны с "экстремистскими" делами.
* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.
ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.