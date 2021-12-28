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Новости 12:19

Швеция отказалась давать политическое убежище петербургскому активисту Чупрунову

фото ЗакС политика Швеция отказалась давать политическое убежище петербургскому активисту Чупрунову

Петербургский оппозиционный активист Павел Чупрунов, уехавший в Швецию из опасений за свою свободу, получил от шведских чиновников отказ в предоставлении ему политического убежища. Об этом пишет местное издание SVT. Чиновники сочли, что в России можно рассчитывать на достаточную правовую защиту.

"Я шокирован решением шведских властей. Я считаю мой случай совершенно понятным", - приводится реакция петербуржца на решение Департамента рассмотрения ходатайств беженцев в Будене.

По словам активиста, российские полицейские продолжают наведываться к нему домой, и, если бы он своевременно не покинул страну, его ждало бы тюремное заключение. Чупрунов был активным участником несанкционированных акций протеста в поддержку Алексея Навального, проходивших в январе. Он также известен как человек, добившийся признания незаконным снятия своей кандидатуры с муниципальных выборов 2019 года.


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