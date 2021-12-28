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Новости 13:29

ВС РФ ликвидировал "Международный мемориал"* и региональные отделения организации

фото ЗакС политика ВС РФ ликвидировал "Международный мемориал"* и региональные отделения организации

Верховный суд РФ вынес решение о ликвидации "Международного мемориала"* и региональных отделений организации, делится SOTA.

Всё время, пока длилось заседание, у здания ВС РФ силовики задерживали граждан, выходивших в пикеты в поддержку правозащитников.

Во время прений сторон представитель гособвинителя Алексей Жафяров отмечал, что "Мемориал"* якобы спекулирует на теме репрессий и реабилитирует "изменников родины". В надзорном ведомстве уверены, что правозащитники "создают лживый образ СССР как террористического государства, обеляет и реабилитирует нацистских преступников, на чьих руках кровь советских граждан". 

"Почему сейчас мы, потомки победителей, вынуждены наблюдать за попытками реабилитации изменников родины и нацистских пособников? Наверное, потому, что за это кто-то платит. И вот эта подлинная причина того яростного неприятия, с которым открещивается "Мемориал"* от статуса иностранного агента", - цитирует изречение Жафярова Znak.com.

На ликвидации старейшей правозащитной организации настаивала Генпрокуратура РФ. Ведомство не устраивали систематические нарушения законодательства об иноагентах: НКО не маркирует должным образом все свои материалы.  Представители "Международного мемориала"*, в свою очередь, отмечали, что правила маркировки контента "иноагентов" за почти десять лет существования закона регулярно менялись и поначалу никто не требовал от них помечать особым образом каждое сообщение в соцсетях.

*Внесён Минюстом в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента


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