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Новости 13:33

Адвокаты ФБК* подали кассационную жалобу на признание организации экстремистской

фото ЗакС политика Адвокаты ФБК* подали кассационную жалобу на признание организации экстремистской

Юристы из правозащитного проекта "Первый отдел", защищающие команду оппозиционера Алексея Навального, сообщили о том, что подали кассационную жалобу на признание ФБК* экстремистской организацией. Документ насчитывает 65 страниц.

В главных тезисах жалобы говорится, что в процесс не вовлечены более восьмидесяти людей, несмотря на то, что признание ФБК* экстремистской структурой прямо касается их прав. Не устраивает адвокатов также засекречивание дела при том, что оно не содержит государственной тайны, и недостаточное количество времени, которое дали адвокатам для ознакомления с его материалами.

"Суд не предоставил копию иска ФБК*, ФЗПГ* и Штабам Навального*. Как можно защищать свои права, даже не зная, в чём тебя обвиняют?" - гласит еще один довод.

Наконец все ходатайства защиты, а их накопилось около тридцати, суд в ходе рассмотрения дела отклонил, и это тоже не нравится "Первому отделу", в котором работают бывшие члены вынужденно закрывшейся "Команды 29".

Напомним, в законную силу скандальное решение вступило в силу незадолго перед выборами в Госдуму, 4 августа. Вердикт позволил отсечь от избирательной кампании десятки кандидатов, которых стали ассоциировать с деятельностью экстремистской организации. Свой иск к "навальнистам" Генпрокуратура мотивировала тем, что "под прикрытием либеральных лозунгов" они через свои структуры дестабилизируют политическую обстановку в стране, якобы занимаясь подготовкой "цветной революции". 

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.
ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.

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