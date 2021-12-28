Россия передаст Минску очередного участника протестов против Лукашенко

В распоряжении белорусских силовиков в ближайшее время окажется активист Дмитрий Подлобников, который участвовал в прошлогодних демонстрациях против очередного переизбрания Александра Лукашенко президентом. Как сообщила телеканалу "Дождь"* адвокат Мария Красова, решение о выдаче российские власти уже приняли, причем этот процесс, по ее оценке, сопровождается нарушениями.

Активиста у него на родине обвиняют в причинении морального вреда силовику. Характерно, что в качестве доказательства вины используются, по словам Красовой, материалы прослушки телефонных разговоров знакомых активиста.

"Нет сомнений, что дома Дмитрию угрожают пытки, и что его не ждет справедливое судебное разбирательство", - уверена юрист.

Подлобникова, уехавшего работать в Россию после поражения, которое потерпели протесты против Лукашенко, задержали в мае. С тех пор его содержат в подмосковном СИЗО.

Ранее подобным образом российские власти уже поступили с бойцом ММА Алексеем Кудиным, которого белорусские власти отправили в колонию. Похожая судьба может ожидать находящуюся в Петербурге в заключении Яну Пинчук.

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