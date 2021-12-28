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Новости 17:28

"Это перебор": Глава СПЧ счел излишне строгим приговор студенту за осквернение портрета ветерана

фото ЗакС политика "Это перебор": Глава СПЧ счел излишне строгим приговор студенту за осквернение портрета ветерана

Наказание в виде реального срока, присужденного на прошлой неделе 19-летнему студенту Матвею Юферову за осквернение портрета ветерана ВОВ, подверг сомнению и критике глава президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев.

"Надо было дать ему месяц обязательных работ — горшки выносить, например, а тут четыре года колонии. Это перебор. И у нас сейчас есть такая разбалансированность — за убийство могут дать пять лет, за то, что помочился не туда, — четыре года", - приводит его оценку ТАСС.

В целом, по наблюдениям Фадеева, российское правосудие в последнее время стало позволять себе приговоры, не всегда соразмерные тяжести преступлений.

Напомним, что поводом для отправки юноши в колонию стало то, что он в пьяном виде справил малую нужду на информационный стенд, на котором были вывешены портрет и биография ветерана Великой Отечественной войны Анатолия Фролова. Студент вскоре полностью раскаялся в содеянном.


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