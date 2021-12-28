Экс-главам штабов Навального* в Иркутске и Томске назначили запрет определенных действий

В Сибири завершились два судебных заседания по "экстремистским" делам, возбужденным в отношении бывших глав штабов Алексея Навального*.

Захар Сарапулов (штаб Навального* в Иркутске) и Ксения Фадеева (штаб Навального* в Томске), как пишет сетевое издание Sota, получили в качестве меры пресечения запрет определенных действий. Он включает в себя запрет на пользование средствами связи, на посещение публичных мероприятий и на общение со всеми, кроме родственников, адвокатов, следователей и врачей.

Активистам вменяют организацию и осуществление экстремистского сообщества. По аналогичному обвинению в столичном СИЗО находится экс-глава штаба Навального* в Уфе Лилия Чанышева.

"Ксения Фадеева и Захар Сарапулов — лучшие люди России, настоящие патриоты и достойные граждане. Ксению выбрали депутатом в Томске, за нее проголосовали тысячи людей на выборах; Захара читают тысячи людей в Иркутске", - написал в связи с задержанием соратников бывший начальник и координатор всех закрывшихся летом штабов Навального* Леонид Волков в своем Telegram-канале.

Отметим, что после признания штабов Навального* экстремистскими эти организации не продолжали свою деятельность. Таким образом, активистов преследуют за деятельность, которая на момент ее совершения была легальной.