Путин уволил замглавы ФСИН Якунина

Президент Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности заместителя главы ФСИН Анатолия Якунина. Документ выложен на официальном портале правовой информации.

Отметим, что в конце нынешнего года одной из главных общественно-политических тем, обсуждаемых в России, стали пытки в пенитенциарных учреждениях. Видеозаписи издевательств сделал общедоступными правозащитный проект Gulagu.net, для которого добыл целый архив подобных материалов бывший заключенный Сергей Савельев, освободившийся в 2021 году из саратовской колонии. Скандал привел к отставкам в исправительной системе и возбуждению уголовных дел. В конце ноября лишился должности и сам руководитель ФСИН, бывший чекист Александр Калашников. Его сменил выходец из МВД Аркадий Гостев. В Кремле не увидели связи между сменой руководства ведомства и резонансом вокруг "пыточной" темы, поднимавшейся, в том числе, и на недавней встрече президента с Советом по правам человека.