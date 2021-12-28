ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 20:25

Путин уволил замглавы ФСИН Якунина

фото ЗакС политика Путин уволил замглавы ФСИН Якунина

Президент Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности заместителя главы ФСИН Анатолия Якунина. Документ выложен на официальном портале правовой информации.

Отметим, что в конце нынешнего года одной из главных общественно-политических тем, обсуждаемых в России, стали пытки в пенитенциарных учреждениях. Видеозаписи издевательств сделал общедоступными правозащитный проект Gulagu.net, для которого добыл целый архив подобных материалов бывший заключенный Сергей Савельев, освободившийся в 2021 году из саратовской колонии. Скандал привел к отставкам в исправительной системе и возбуждению уголовных дел. В конце ноября лишился должности и сам руководитель ФСИН, бывший чекист Александр Калашников. Его сменил выходец из МВД Аркадий Гостев. В Кремле не увидели связи между сменой руководства ведомства и резонансом вокруг "пыточной" темы, поднимавшейся, в том числе, и на недавней встрече президента с Советом по правам человека.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости28 декабря
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама