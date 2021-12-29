РЖД нуждается в 6,5 трлн рублей на ремонт путей

Компания-монополист "Российские железные дороги" составила и отправила на рассмотрение в кабинет министров комплексную программу ремонта путей, охватывающую период до 2030 года, пишет газета "Коммерсант". Из подготовленного по поручению президента документа следует, что проект требует привлечения 6,47 трлн рублей. Пока экспертам издания не очень понятно, откуда можно взять такую сумму на починку 91,5 тысяч километров дорог.

В планы РЖД входит увеличить взносы на капитальный ремонт с клиентов с 2% до 7% к 2024 году, однако источники газеты весьма критически относятся к такой мере. Так, один из клиентов, представитель крупного бизнеса, недоумевает, куда были потрачены деньги от взносов, собранных до текущего момента. Кроме того, проблему представляет неизбежное снижение провозной способности путей на период капитального ремонта. Особенно актуально это для Восточного полигона. Всего из-за будуших работ перевозки рискуют сократиться на 275 млн тонн в год, что отражено и в претензации самих РЖД.